В Челябинск доставили скульптуру Архистратига Михаила

Она станет центральной фигурой монумента у Христорождественского собора

В Челябинск из Нижнего Новгорода привезли центральную фигуру композиции «Собор Архистратига Михаила». Ее окропили святой водой и в ближайшее время установят на постаменте, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

Многотонная фигура Архистратига Михаила будет установлена посреди скульптур семи архангелов. Частью 17-метровой композиции также является гигантский шар, покрытый сусальным золотом.

Торжественное открытие монумента, расположенного у кафедрального собора Рождества Христова, запланировано на 21 ноября — в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.