В Челябинск доставили новый трамвай

Однако прокатиться на нем горожанам не удастся

Сегодня, 16 января, стало известно о том, что в Челябинск на тестовые испытания привезли новую модель трамвая. Производитель — Усть-Катавский вагоностроительный завод. Подробнее о новом низкопольном вагоне рассказали в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«УКВЗ разработал новый односекционный четырехосный трамвайный вагон 71-628 со 100% низким уровнем пола. Модель имеет 33 места для сидения, максимальную вместимость 116 пассажиров, 4 двери, возможность работы в сцепке, климат-контроль, светодиодное освещение салона, дисковые тормоза, габариты 2,5*3,7*16,5 метров»,— сообщили в ведомстве.

Пока неизвестно, останется новенький голубой вагон в Челябинске или нет, поскольку на данный момент трамвайные сети областного центра выступают в качестве полигона для проведения эксплуатационных испытаний.

«Это связано с тем, что в самом Усть-Катаве полноценное трамвайное движение не осуществляется, а имеются лишь несколько служебных и тестовых линий. О закупке данной модели говорить преждевременно. Как выражаются трамвайщики, сначала должны быть устранены все „детские болячки“ нового вагона, выявить которые и есть цель испытаний в Челябинске»,— добавили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Возможно, после того, как трамвай будет протестирован и доработан, местные власти все-таки подумают о его приобретении.