В Челябинск доставили мощи великомученицы Варвары

Святыня пробудет в столице Южного Урала два дня

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Сегодня, 3 мая, в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска доставили ковчег с частицей мощей великомученицы Варвары. Святыня пробудет там два дня — до 11:30 понедельника, 5 мая, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«Ковчег с мощами установили в центре Свято-Симеоновского кафедрального собора. Завтра после поздней литургии святыню привезут на территорию больницы „Скорой помощи“, где в 12:00 митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит чин закладки нового храма в честь святого Евгения Боткина»,— уточнили в епархии.

Напомним, 22 апреля ковчег с мощами доставили в храм Пласта, где он пробыл до 3 мая. Сегодня святыню привезли в Челябинск. Уже в понедельник она отправится в Константино-Еленинский женский монастырь Санкт-Петербурга, где обычно хранится.

Верующие молятся великомученице Варваре о многом: одни просят здоровья для себя и детей, другие — о защите от внезапной смерти и насилии, кто-то — об избавлении от уныния. Но чаще всего Варвару просят о заступничестве за тех, кто не успел исповедаться и причаститься перед кончиной.