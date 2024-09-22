В Челябинск доставили мощи блаженной Матроны Московской

Мощи пробудут в Челябинске до 1 октября

Это воскресное утро стало настоящим праздником для православных верующих. В Свято-Симеоновский кафедральный собор прибыли мощи блаженной Матроны Московской. На торжественную встречу собрались многочисленные горожане и духовенство.





После Божественной литургии люди приложились к мощам.

Каждый просит у святой о чем-то своем, о возвращении долгожданного мира и воинов с фронта, о здравии и благополучии близких, о рождении детей.

Как отметил ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора протоиерей Владимир Маничев, Матрона исполняет любые просьбы, будь это материальные или духовные.

«Самое главное на чем бы я хотел акцентировать внимание — это женщины, которые не могут родить. И те, кто к ней обращаются, я сам лично знаю много примеров. После обращения с просьбой к Матроне, у них все это получалось. Я думаю если мы правильно сформулируем просьбу, не только о материальном благополучии, но и помощи в духовном возрастании, я думаю она нас не оставит», — рассказывает протоиерей Владимир Маничев.