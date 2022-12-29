В Челябинск доставили лампаду с Вифлеемским огнем

29 декабря его развезут по приходам Челябинской области

Вифлеемский огонь привезли в Челябинск поздним вечером 27 декабря в храм мученика Иоанна Воина. Его привез клирик храма, руководитель и духовник Челябинского отделения Братства православных следопытов священник Дионисий Кадомцев, сообщают в пресс-службе Челябинской епархии.

Лампада с огнем проделала долгий путь. По давней традиции огонь был зажжен в Вифлееме на месте Рождения Спасителя, а затем скаутские отряды его развозят по разным странам. Частица Вифлеемского огня была доставлена в Москву, затем в Екатеринбург. Челябинцы получили огонь в Храме-памятнике на Крови.

«Мы совершили молебен на начало всякого доброго дела, и огонь был передан представителями различных скаутских отрядов со всего Уральского федерального округа. Вместе с нами за Вифлеемским огнем приезжали люди из других городов, были даже представители во главе со священником из Кемерово», — пояснил отец Дионисий.

Сегодня, 29 декабря, в полдень в храме Иоанна Воина пройдет молебен. После этого участники Братства православных следопытов из разных мест Южного Урала повезут Вифлеемский огонь на свои приходы, а также в свои дома и пожилым прихожанам.

Добавим, что Вифлеемский огонь символизирует мир и дружбу.