В Челябинск доставили десятый новый трамвай

В сентябре современные вагоны начнут курсировать по городу

Сегодня, 30 августа, в Челябинск из Усть-Катава привезли еще один, десятый трамвай. В ближайшее время эксперты проверят вагон. Информация появилась в сообществе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Десятый новый вагон прибыл в Челябинск», — говорится в посте.

Напомним, до конца августа в рамках контракта с ООО «Торговый дом СТМ» в Челябинск планировали доставить не менее 10 новых вагонов. Еще 20 трамваев столица Южного Урала получит до 29 декабря 2021 года. Первые 10 вагонов начнут курсировать по городу уже в сентябре.

По данным Миндортранса, в салоне новых трамваев будут USB-розетки, Wi-Fi для доступа в интернет, кондиционеры и кнопки адресного открытия дверей.