В Челябинск доставили Благодатный огонь, сошедший в Иерусалиме

Сначала святыню доставили в Москву, а затем спецбортом в столицу Южного Урала

В ночь на 24 апреля в Челябинск доставили Благодатный огонь, который сошел днем 23 апреля в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Огонь в тот же вечер доставили в Москву, а ближе к полуночи — спецбортом в Челябинск, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В столицу Южного Урала Благодатный огонь доставляют второй год подряд благодаря личному вниманию к вопросу губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Частичку Благодатного огня сразу из аэропорта доставили в Свято-Симеоновский кафедральный собор прямо к началу Пасхальной службы, получить его смог каждый верующий.

Благодатный огонь — одна из главных святынь в православии. Верующие считают его чудодейственным. Его выносят из Храма Гроба Господня во время особого богослужения, которое проводят в Великую субботу — день перед Пасхой. Он является символом Воскресения Христа.