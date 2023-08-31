В Челябинск до конца года поставят 33 новых автобуса на газе

Транспорт адаптирован под маломобильных пассажиров

Челябинские перевозчики в 2023 году получат 33 средних низкопольных автобуса марки Volgabus. Машины поставит Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) по программе льготного лизинга от Фонда национального благосостояния, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По информации пресс-службы ГТЛК, речь идет об автобусах модели Volgabus 4298G4. Согласно информации на сайте производителя, машины способны перевозить до 49 пассажиров и работают на природном газе, который практически не дает вредных выбросов в атмосферу. В Челябинск приедут автобусы, адаптированные для перевозки маломобильных пассажиров.

Информацию о скором пополнении автобусного парка в Челябинске подтвердили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Там отметили, что льготный лизинг финансируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В программе могут принять участие перевозчики, которые работают на челябинских маршрутах по регулируемому тарифу.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о прибытии в Челябинск 15 больших автобусов Volgabus 5270G2. Поставщиком также выступила ГТЛК. Транспорт предоставлен муниципальному предприятию «Служба организации движения».