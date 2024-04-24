В ЧелГУ ввели ограничения из‑за подозрения на корь у студента

В главном корпусе начали обработку

В Челябинском государственном университете первый корпус на улице Братьев Кашириных подвергли противоэпидемической обработке. Меры приняты из-за подозрения на корь у одного из студентов, пояснили в пресс-службе вуза.

У одного из студентов ЧелГУ заподозрили корь — высокозаразное инфекционное заболевание. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области рекомендовало провести в учебных корпусах вуза обработку. Сегодня такие меры проводят в главном корпусе, другие корпуса будут обработаны по графику.

Не привитым от кори студентам рекомендуют вакцинироваться. Всех контактировавших с заболевшим направляют на медицинский осмотр. Тех, кто не перенес заболевание и не был привит, отстранят от занятий на три недели.