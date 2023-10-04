В ЧелГУ учредили стипендию имени легендарного археолога Геннадия Здановича

Ее планируют назначать студентам и аспирантам за особые достижения

В среду, 4 октября, в ЧелГУ вспоминают создателя челябинской археологической школы Геннадия Здановича. Сегодня почетному профессору вуза могло бы исполниться 85 лет. К юбилейной дате в вузе открыли выставку о Здановиче, создали персональный сайт ученого и учредили именную стипендию, сообщает пресс-служба вуза.

С именем Геннадия Здановича связано одно из величайших открытий XX века — открытие укрепленного поселения Аркаим и целой Страны городов.

«Геннадий Борисович открыл миру национальное культурное достояние — Аркаим и спас его от затопления. Он воспитал плеяду блестящих археологов, которые прославляют своими невероятными открытиями Южный Урал. Он умел видеть сложное в простом, ко всему и всем относился со вниманием и уважением, был удивительно энергичным и любознательным человеком — настоящим ученым. Никого не мог оставить равнодушным, любил людей, свое дело и свою родину», — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

На выставке, посвященной Здановичу, представлены архивные фотографии, документы, научные публикации ученого, фото- и видеокамера, с которыми не расставался Геннадий Борисович, а также галстук, подаренный ректором МГУ Виктором Садовничим, и другие предметы.

Также сегодня заработал сайт gbzdanovich.ru, где можно найти интервью, фото и видеоархив, воспоминания учеников и коллег, ссылки на научные публикации.

Кроме того, ученый совет ЧелГУ принял решение учредить именную стипендию имени Геннадия Здановича для студентов и аспирантов, имеющих достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.