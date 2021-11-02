В ЧелГУ студотрядовцев начали обучать рабочим профессиям

Двухмесячные курсы стартовали 1 ноября

Челябинский государственный университет начал обучать участников студенческих отрядов рабочим профессиям. Первые занятия уже прошли 1 ноября. Как рассказали в пресс-службе вуза, ЧелГУ получил такую возможность, выиграв конкурс Минобрнауки РФ и получив грант в размере 600 тысяч рублей.

«Это экспериментальная программа ведомства. Челябинская область вошла в число пилотных регионов, где бойцы студотрядов смогут централизованно бесплатно обучаться, чтобы расширять свои профессиональные возможности, что, несомненно, сделает их интереснее на рынке труда»,— сообщил советник ректора ЧелГУ Дмитрий Батаев.

На двухмесячных курсах 50 бойцов студотрядов смогут обучиться таким профессиям как бармен, горничная, младшая медицинская сестра, официант и другим. Получать знания студенты будут на базе факультета фундаментальной медицины, университетского санатория-профилактория, комбината студенческого питания, гостиниц ЧелГУ, в отелях ParkCity и «Славянка» и студенческой поликлинике.

В следующем году обучаться профессиям смогут уже больше тысячи участников студенческих отрядов, в том числе из соседних регионов.