В ЧелГУ отмечают юбилей легендарного ректора

Исполнилось 90 лет со дня рождения Валентина Батухтина

31 октября в ЧелГУ отмечают 90-летие профессора Валентина Батухтина, который возглавлял вуз с 1987 по 2004 годы, сообщает пресс-служба университета.

«Под руководством Валентина Батухтина разрослась структура вуза, усилился докторский корпус, расширился круг научных исследований и школ, наладились прочные связи с областным руководством, промышленными предприятиями региона, российскими и зарубежными вузами. Число структурных подразделений университета возросло до 14 факультетов, семи корпусов, отрыты три филиала», — рассказывают в пресс-службе.

Так, при Батухтине в вузе открыли химический и юридический факультеты, появился факультет лингвистики и перевода, факультет управления, факультет психологии. При Батухтине ЧелГУ вошел в международную программу TEMPUS и начал выдавать дипломы с единым европейским приложением.

Благодаря стараниям ректора в середине 1990-х годов был открыт межвузовский медико-физический центр, объединивший почти всю лазерную медицину Челябинска. А в 1998 году создан факультет Евразии и Востока. Позже в самостоятельные подразделения выделены факультет экологии и факультет журналистики.

Сегодня вспомнить Валентина Батухтина соберутся ветераны вуза. Они расскажут студентам о своем соратнике и друге и посмотрят фильм, посвященный ученому.