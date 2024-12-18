В ЧелГУ откроют факультет фундаментальной инженерии

Выпускники будут помогать развитию технологического суверенитета страны

В 2026 году в ЧелГУ откроют факультет фундаментальной инженерии. Об этом ректор Сергей Таскаев рассказал на заседании Союза машиностроителей Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Факультет фундаментальной системной инженерии достаточно новый для нас. Там будут готовить инженеров, разработчиков, которые займутся ключевой задачей по импортозамещению и развитию технологического суверенитета нашего государства», — отметил ректор вуза.

Студенты нового факультета будут изучать на фундаментальном уровне физику, химию, математику, компьютерные науки. Такая образовательная программа позволит подготовить специалиста, который сможет разрабатывать новые устройства и технологии, а после реализовать свою идею.

Кроме того, как рассказал Сергей Таскаев, ЧелГУ планирует привлечь студентов своего филиала в Костанае к работе в челябинском межуниверситетском кампусе. Этот город в Казахстане из аграрного превращается в машиностроительный центр.