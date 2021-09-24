В ЧелГУ объяснили предназначение «карт наблюдения» за студентами

Преподавателям вуза выдали их на днях

В социальных сетях появились фотографии «карт наблюдения», по которым преподавателей Челябинского государственного университета просят выявлять студентов, имеющих отклонения в поведении. Происхождение этих карт ИА «Первое областное» в пятницу, 24 сентября, объяснили в пресс-службе вуза.

«В образовательных организациях всегда велась работа с молодежью, поскольку это одна из первостепенных задач учебного заведения. В университетах ее решают заместители деканов по воспитательной работе и штатные психологи. В контексте такой работы один из важных факторов — предотвратить негативные сценарии поведения молодого человека. Карты наблюдения, которые публикует „Мэш“, направлены именно на это — понять, есть ли у студента проблемы, чтобы впоследствии помочь справиться с ними», — говорит начальник управления по связям с общественностью Анастасия Гусенкова.

По словам представителя вуза, памятки составлены профессиональными психологами и не подразумевают какой-либо дискриминации студентов.

Возможно, активизировать профилактическую работу со студентами в вузе решили после пермских событий, где парень расстрелял несколько человек в стенах университета.