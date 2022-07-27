В Чебаркульскую областную больницу поступил новый аппарат ИВЛ

Система может работать автономно

В областную больницу Чебаркуля поступил новый аппарат для ингаляционной анестезии с искусственной вентиляцией легких стоимостью около двух миллионов рублей. Уникальность системы — в возможности полностью проводить газовый мониторинг, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

В ведомстве уточнили, что оснащение идет по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области», цена аппарата около двух миллионов рублей.

Аппарат для ингаляционной анестезии МК-1-2 дает возможность мониторировать параметры вентиляции легких, проводить полный газовый мониторинг. Он удобен и прост в обращении для врачей, в него внедрен большой дисплей, на котором отображаются задаваемые и мониторируемые параметры. Их можно записывать и сохранять до 10 тысяч часов. Прибор может работать автономно до 6 часов.

«Оборудование позволяет получить точные и достоверные результаты во время периода анестезии. Учитывая опыт лечения коронавирусной инфекции, аппарат ИВЛ жизненно необходим. Есть пациенты, которые нуждаются в вентиляции легких в течение месяца. Есть и легкие случаи, к примеру отек Квинке. Пятнадцать минут вентиляции — и пациент как огурчик!» — делится заведующий отделением реанимации и анестезиологии Александр Бочкарев.

По мнению руководства больницы, оснащение новым диагностическим и реанимационным оборудованием позволяет лечебному учреждению оказывать необходимые услуги пациентам, без обращения в областной центр.

Также в Магнитогорске появился аппарат УЗИ за 8 млн рублей.