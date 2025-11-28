В Чебаркульском военном городке завершили капитальный ремонт теплосетей

В 2026 году там восстановят все дороги и начнут строительство котельных

В военном городке Чебаркуля в 2025 году завершаются масштабные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках региональной программы «Большой ремонт 74». Проект реализуется под личным контролем губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Ключевым достижением года стало завершение капитального ремонта тепловых сетей по улице Каширина общей протяженностью 1313 метров. Об этом сообщает администрация Чебаркульского городского округа. Кроме того, на улице Каширина продолжают капремонт около 800 метров аварийных водопроводов.





На прямой линии в 2024 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил, что в военном городке Чебаркуля построят новые котельные по программе, рассчитанной до 2030 года. В мэрии рассказали, на какой стадии сейчас этот проект.

«Ведется разработка проектной документации для строительства трех блочно-модульных котельных (№ 3, 4 и 5) по ул. Каширина и по ул. Елагина, включая распределительный газопровод. Проектирование планируется завершить до конца 2025 года», — прокомментировали в администрации города.

Строить котельные начнут в 2026 году. Кроме того, на будущий год Чебаркульскому городскому округу предусмотрена субсидия в размере около 300 миллионов рублей на дороги. Из них 200 миллионов рублей направят на дорожные работы на улице Каширина. В 2026 году администрация планирует полностью восстановить дороги военного городка.

После перехода территории ДОС от Минобороны в муниципальную собственность параллельно с модернизацией инженерной инфраструктуры в городке провели благоустройство. Установили новое наружное освещение в сквере, сделали детскую игровую площадку, реконструировали хоккейный корт, выполнили санитарную вырубку старых деревьев и кустарников и посадили новые. На домах в ДОСе появились шесть патриотических муралов. Их выполнили мастера из ассоциации художников «Граффити Россия».



