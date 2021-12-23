В Чебаркульском районе восстановили подачу газа после аварии на газопроводе

В работах на газопроводе-отводе принимали участие 20 единиц техники и 75 работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Сегодня ночью, 23 декабря, было восстановлено газоснабжение после аварии на газопроводе-отводе Чебаркуль — Миасс — Златоуст — Сатка. Об этом Первому областному информагентству сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».Напомним, ЧП случилось минувшей ночью на 1793-м километре трассы М-5 «Урал», в двух километрах от деревни Боровое на газопроводе-отводе Чебаркуль — Миасс — Златоуст — Сатка (Челябинская область), расположенном в зоне производственной ответственности Красногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов. На тушении работали 58 человек личного состава МЧС и 18 единиц техники.

В Чебаркульском районе после возгорания газопровода проведены работы по переключению газоснабжения по резервной схеме.

СК организовал проверку по факту аварии.

«Работы на газопроводе-отводе Чебаркуль — Миасс — Златоуст — Сатка, расположенном в зоне производственной ответственности Красногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) — филиал ООО „Газпром трансгаз Екатеринбург“, были завершены 23 декабря, в 02:40 по местному времени. В настоящее время газоснабжение осуществляется в штатном режиме», — сообщает пресс-служба.

В работах на газопроводе-отводе принимали участие 20 единиц техники и 75 работников филиалов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — Красногорского ЛПУМГ и Управления аварийно-восстановительных работ № 1.