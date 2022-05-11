В Чебаркульском районе простились с погибшим на Украине военнослужащим

У мужчины остались жена и маленькая дочь

В Чебаркульском районе состоялись похороны военнослужащего Владислава Шумакова, который погиб при исполнении обязанностей на Украине. Об этом 10 мая на своей странице в соцсети сообщил депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков.

«Владислав погиб 2 мая 2022 года при прохождении военной службы и исполнении обязанностей в спецоперации на Украине. У него остались жена и маленькая дочка», — написал Дмитрий Пырсиков.

Редакция Первого областного информагентства приносит соболезнования родным и близким погибшего солдата.