В Чебаркульском районе отремонтировали аварийную школу с плесенью на стенах

В ситуацию вмешалась депутат Яна Лантратова

В деревне Боровое завершен ремонт в местной школе, которая прошлым летом находилась в аварийном состоянии и не была готова принять детей в новом учебном году. Как рассказала в своем телеграм-канале депутат Госдумы Яна Лантратова, нанесшая визит в эту школу, теперь кровля не протекает, да и плесени больше нет. Каждый угол и место, куда проникла плесень, были проверены в присутствии директора образовательного учреждения и родителей.

«После того как проверила качество ремонта, узнала у руководства образовательного учреждения и мам учеников, что им хотелось бы поменять в системе образования, чтобы сделать ее эффективнее. Обязательно учту их мнения в работе», — написала Яна Лантратова.

На данный момент в школе обучаются 172 ребенка. Парламентарий напомнила, что проблему удалось решить после жесткой реакции губернатора Алексея Текслера, который поручил провести ремонтные работы в ускоренном темпе. Теперь родители спокойны за здоровье своих детей: плесень и сырость ученикам больше не угрожают.

Отметим, что новость об аварийном состоянии школы в Боровом прогремела на весь регион прошлым летом после обращения Яны Лантратовой к главе региона. Губернатор тогда устроил разнос главе Чебаркульского района и областному министерству образования и науки. Всего в Челябинской области в прошлом году было пять таких проблемных объектов, которые не успели открыть свои двери для учеников 1 сентября.