В селе Варламово Чебаркульского района после масштабного ремонта открыли врачебную амбулаторию. Ремонт продолжался меньше года, на работы было выделено более 33 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
«В здании амбулатории у нас сейчас находится стоматологический кабинет, кабинет детского приема и прививочный детский кабинет. Все кабинеты отремонтированы, проведена горячая вода, заменены двери, потолки, стены, закуплена новая мебель», — рассказала заведующая врачебной амбулаторией Евгения Колмогорова.
Также в селе работает стационар сестринского ухода, в котором функционирует собственная кухня.
Ранее в Бакале завершили ремонт больницы за 25 миллионов рублей.