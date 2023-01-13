В Чебаркульском районе капитально отремонтировали амбулаторию

Медучреждение уже открылось для пациентов

В селе Варламово Чебаркульского района после масштабного ремонта открыли врачебную амбулаторию. Ремонт продолжался меньше года, на работы было выделено более 33 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«В здании амбулатории у нас сейчас находится стоматологический кабинет, кабинет детского приема и прививочный детский кабинет. Все кабинеты отремонтированы, проведена горячая вода, заменены двери, потолки, стены, закуплена новая мебель», — рассказала заведующая врачебной амбулаторией Евгения Колмогорова.

Также в селе работает стационар сестринского ухода, в котором функционирует собственная кухня.

Ранее в Бакале завершили ремонт больницы за 25 миллионов рублей.