В Чебаркульском районе ищут водителей самосвалов для вывоза мусора

Регоператор не справляется со сложившейся ситуацией

Глава Чебаркульского района Владимир Пупырев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что для оперативного вывоза мусора в районе не хватает водителей, поэтому он обратился к профессионалам с просьбой помочь избавить поселки и деревни от навалов ТКО. По его словам, на ресурсах администрации уже размещены вакансии, на которые местные жители могут откликнуться.

«К сожалению, региональный оператор, который работает на нашем кластере, с ситуацией не справляется. Уже не первый год у нас отлажено общение с регоператором в специально созданной для этих целей группе в режиме реального времени. Диспетчер принимает все заявки, но отработать своевременно не получается»,— написал он.

По словам Владимира Пупырева, проблема заключается в нехватке водителей, и поэтому в районе работает всего 1 — 2 единицы техники, чего недостаточно. Поэтому ситуация с вывозом мусора остается напряженной.

Водители-профессионалы, желающие помочь с вывозом ТКО, могут позвонить в отдел кадров ООО «Сириус» по телефону 8 (900) 075-26-54 и узнать все подробности.