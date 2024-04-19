В Чебаркульском районе действует режим ЧС из‑за паводка

В связи с подтоплениями введено ограничение движения в Курганскую область

В Чебаркульском районе продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Уйского района, а также в Коркинском муниципальном районе, сообщили в министерстве общественной безопасности региона.

Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет.

В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением в пятницу, 19 апреля, с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 (время местное) будет введено временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области:

— км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск;

— км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени.

Из-за паводка в Кургане в некоторых районах города отключены электричество и газ, люди покидают квартиры. Не работают школы, а больницы прекратили плановые приемы, сообщили очевидцы Первому областному информагентству. На фото — затопленная набережная в курганском районе Энергетики.