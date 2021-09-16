В Чебаркульском районе Алексею Текслеру показали отремонтированный Дом культуры

Губернатору рассказали, как обустроили место отдыха на пустыре

Следующая точка в маршруте Алексея Текслера — реконструированный дом культуры «Колос» в селе Травники. Как рассказал губернатору глава Травниковского сельского поселения Сергей Ежов, здание ДК было построено еще в 1950-х годах. К 2016-му оно уже пришло в негодность, даже потолок в зрительном зале обваливался. Местные власти разработали два проекта и одновременно с ремонтом самого Дома культуры приступили к созданию вокруг комфортного общественного пространства. Корреспондент ИА «Первое областное» вместе с губернатором оценил культурный центр села.

«В 2016 году тут был пустырь, а теперь — современные детская и спортивная площадки, заодно привели в порядок сквер Победы. Ну и клуб получился вполне симпатичный», — рассказал Сергей Ежов, показывая губернатору территорию рядом с Домом культуры.

Здание ДК, построенное более 50 лет назад, нуждалось в срочном проведении капитального ремонта. В 2016—2017 годах были подготовлены два проекта на капитальный ремонт с положительными заключениями государственной экспертизы.



Первая очередь ремонта началась в 2019 году на деньги областного бюджета. Здесь заменили кровлю, утеплили потолочные перекрытия, поменяли двери, провели отделку стен и монтаж подвесного потолка и светодиодного освещения в зрительном зале. Дополнительно, на сэкономленные средства от проведенного аукциона, проведен капитальный ремонт отопления и замена электропроводки зрительного зала.

В 2020 году продолжена вторая очередь ремонтных работ: закупили новые кресла, обновили сцену и фасад здания, заменили сети коммуникаций. Работы продолжились и в этом году.

Работы в здании ДК закончены только в августе, сейчас клуб готов принять первых посетителей. Завтра здесь стартует голосование за кандидатов в депутаты Госдумы. Последние штрихи, как уточнил министр культуры региона Алексей Бетехтин, будут, однако, нанесены только к ноябрю: недавно отыграны аукционы на поставку новой одежды сцены, звукового и светового оборудования. Но мероприятия в «Колосе» начнутся и без них.