В чебаркульском парке Победы появился новый мемориал погибшим в зоне СВО

Бойцы-добровольцы презентовали его губернатору Челябинской области

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Военнослужащие 90-й танковой дивизии представили Алексею Текслеру установленный в чебаркульском парке Победы мемориал «Воинам-разведчикам, павшим за Россию». Как передает наш корреспондент, идея памятника возникла давно и изначально его планировали установить на территории воинской части.

Установили памятник совсем недавно, пару недель назад. Организацией полностью занимались добровольцы СВО: собирали деньги, обращались в администрацию с просьбой выделить место.

«Спасибо большое за такую инициативу, молодцы. Это важно, чтобы люди могли узнать историю, могли прийти в том числе родные и близкие [погибших]», — отметил Алексей Текслер.

Как рассказали бойцы, мемориал в будущем дополнят списком погибших «за ленточкой».