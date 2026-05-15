В Чебаркульском округе на форуме «Есть результат!» собирали наказы жителей

Партийцы отчитались о пятилетней работе и представили проект нового ФОКа

В Чебаркуле 14 мая прошел форум местного отделения партии «Единая Россия». Участники подвели итоги выполнения народной программы за последние пять лет и собрали свежие предложения от горожан.





По видеосвязи к собравшимся обратился секретарь Челябинского регионального отделения партии, губернатор Алексей Текслер.

«Главная ценность нашей работы — доверие людей. Мы его заслужили конкретными делами. Сегодня „Единая Россия“ проводит сбор предложений в „Народную программу“. Я призываю всех принять в этом участие», — сказал глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что жители области — одна большая и дружная семья, сильная и эффективная команда. Едиными усилиями и совместным трудом Южный Урал станет регионом абсолютных возможностей.

На пленарном заседании партийцы отчитались о достижениях. За пятилетку в Чебаркуле отремонтировали дороги, реконструировали площадь Ленина, благоустроили парк Победы и сквер «Семейный». Эти пространства стали главными точками притяжения для местных жителей.

Одно из ведущих направлений — поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«В сотрудничестве с благотворительным фондом „ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!“ школы и детские сады Чебаркуля за два года собрали более двух миллионов рублей в помощь бойцам», — отметила исполнительный секретарь местного отделения, депутат городского собрания Екатерина Худякова.

На форуме обсудили и планы на будущее. Горожане ждут новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Начальник управления по физической культуре и спорту Александр Никулин впервые представил общественности архитектурное решение этого объекта.

В работе заседания участвовали депутат Государственной думы Олег Голиков, депутаты Законодательного собрания Дмитрий Пырсиков и Александр Заозеров, а также участник предварительного голосования «Единой России» Антон Ковалев.





Благодарственными письмами главы города наградили начальника отдела льгот и социальных гарантий УСЗН Наталью Сукачуву, заместителя директора спортивной школы «ЛУЧ» Михаила Пестерева и преподавателя детской школы искусств Александра Царькова.





Организаторы напомнили: внести свои предложения в народную программу партии может каждый житель.