В Чебаркуле земли Минобороны перейдут в собственность города

Это соглашение позволит решить многолетнюю проблему с дорогами, благоустройством, ремонтом сетей

Правительство Челябинской области и Минобороны РФ после большой подготовительной работы подписали совместное соглашение о передаче земель военного ведомства в собственность города. А значит, люди получат возможность узаконить земельные участки, строения, жилье. Об этом 19 июля в своем телеграм-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Очень хорошая новость для Чебаркуля, его жителей, а также для всех, кто любит отдыхать на здешних озерах. Мы приблизились к решению большой проблемы, из-за которой город не мог нормально развиваться несколько десятков лет. И на всех встречах с людьми мы этот вопрос обсуждали. Речь о передаче земель Минобороны России, на которых расположены гражданские объекты, в земли населенного пункта», — подчеркнул глава региона.

У городской власти появятся полномочия для ремонта дорог и сетей, благоустройства. Достаточно вспомнить аварию на сетях, которая произошла в военном городке в 2019 году и оставила без отопления десятки жилых домов. Теперь муниципалитет сможет проводить гидравлические испытания на этих объектах и готовить их к отопительному сезону.

«Да, нужно будет пройти еще несколько этапов. Территории, которые планируются к исключению из границ военного полигона, поставлены на кадастровый учет. В границы муниципалитета они войдут после утверждения генерального плана города. Но главный шаг сделан», — добавил Алексей Текслер.

Импульс развития получит и туристическая сфера, важный источник дохода для Чебаркуля. Ведь возле города десятки мест отдыха и несколько озер.