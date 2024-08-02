В Чебаркуле завершается реконструкция больничного городка

Сегодня работу медучреждений округа проверил губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ход модернизации больничного городка в Чебаркуле. Глава региона осмотрел отделения ГБУЗ «Районная больница г. Чебаркуль», которая оказывает медицинскую помощь населению как городского округа, так и Чебаркульского района. За последние три года проведено значительное обновление материально-технического оснащения всего учреждения.

В Чебаркуле расположен медгородок, включающий в себя взрослую и детскую поликлиники, женскую консультацию, круглосуточный стационар по 14 профилям специализированной медпомощи и дневной стационар. Также в состав больницы входят стоматологическая поликлиника, центр здоровья, два стационарных фельдшерско-акушерских пункта.





Алексей Текслер осмотрел физиотерапевтическое отделение больницы, детскую поликлинику, лабораторию, а также вертолетную площадку. Отметим, с 2021 года по первое полугодие 2024 года проведено значительное обновление материально-технического оснащения больницы. Обновлены лифты в главном и детском корпусах. Установлен рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс, а также компьютерный томограф. Проведен ремонт помещений неврологического отделения. Отремонтировано физиотерапевтическое отделение. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт оперблока.





В целях повышения доступности оказания специализированной медпомощи тяжелобольным и пострадавшим в ДТП построена вертолетная площадка на территории медгородка.





Продолжается развитие материально-технической базы детской поликлиники и детского стационара. Проведен капремонт отделения здорового ребенка, кабинетов врачебного приема, сетей теплоснабжения. В детской поликлинике проведен ремонт помещений и регистратуры по типу «бережливая поликлиника», а также заменены сети водоснабжения.

«На сегодняшний момент мы завершили капитальный ремонт практически всего больничного корпуса. В следующем году планируем провести работы по ремонту операционного блока, Это будет финальная точка. Таким образом, больницу приведем в полный порядок», — уточнил Алексей Текслер.

Добавим, в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в городе построены два новых ФАПа — в поселке Мисяш и разъезде Кисегач. В следующем году планируется строительство нового здания офиса врача общей практики по улице Каширина.

В целях привлечения врачей на работу в больницу за счет средств областного бюджета за три года приобретено 13 квартир, а в текущем году планируется приобрести еще три квартиры.

Учреждение оказывает помощь участникам специальной военной операции — в этом году 90-й танковой дивизии были переданы легковые автомобили и автомобиль скорой помощи.

Что касается Чебаркульского района, по программе модернизациии первичного звена за три года здесь отремонтированы ФАПы в деревнях Зауралово, Темир, Алтынташ, Колотовка, Щапино, Самарка, Болотово, Верхние Караси. Завершены ремонты зданий врачебной амбулатории и стационара в селе Варламово. Проведен капремонт здания врачебной амбулатории поселке Тимирязевский. В этом году завершается ремонт здания врачебной амбулатории села Травники.