В Чебаркуле вывезли весь мусор, копившийся неделями из‑за поломки техники

Жалобы на переполненные контейнеры поступали с начала мая

Министерство экологии Челябинской области отчиталось о вывозе всего мусора, который несколько недель копился на контейнерных площадках Чебаркуля из-за того, что у подрядчика сломался мусоровоз. О выходе города из состояния мусорного коллапса Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ведомства.

На переполненные мусорные баки и заваленные бытовыми отходами контейнерные площадки жители Чебаркуля стали жаловаться в начале мая. Такие сообщения приходили из разных точек города и района: с разъезда Кисегач, Мисяша, поселка Каширина, Куйбышевского поселка. По словам местных жителей, в некоторых местах мусор на тот момент не вывозили уже две недели. Регоператор объяснил перебои поломкой мусоровоза и пообещал опустошить баки в течение недели.

Тем не менее мусор продолжал копиться. Проблемой заинтересовалось региональное следственное управление, назначившее проверку на предмет состава преступления в бездействии ответственных за вывоз мусора лиц.

Стоит отметить, что жалобы на скопление мусора в первых числах мая поступали не только из Чебаркуля, но также из Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Троицка. По данным Центра управления регионом, соответствующие обращения входили в региональный топ-3 по результатам мониторинга социальных сетей и сообщений на портале госуслуг.

Посты возмущенных чебаркульцев продолжали появляться в интернете вплоть до последних дней. Но в Минэкологии региона сообщили, что проблему удалось решить.