В Чебаркуле волонтеры собрали свыше 6 тонн мусора

В экологических субботниках приняли участие более 300 человек

В Чебаркульском городском округе завершилась серия экологических акций, организованных волонтерским проектом «МУСОР. NET» при поддержке министерства экологии Челябинской области. В мероприятиях приняли участие более 300 местных жителей и активистов.





Уборка проходила в форме квестов-игр, сочетающих сбор отходов с экологическими конкурсами и викторинами. Благодаря этому волонтеры привели в порядок три территории: берег памятника природы озера Мисяш, участок вдоль тропы от поселка Каширинский до озера, а также лесной массив между поселком и Чебаркулем.





Всего было собрано более 6 тонн мусора. Причем отходы сортировались на месте, а правильный алгоритм раздельного сбора показывали волонтеры.

Автор: Дарья Давтян