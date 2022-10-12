В Чебаркуле священники провели Божественную литургию для резервистов

Богослужение организовали в клубе войскового соединения

Божественная литургия прошла на базе 90-й Витебско-Новгородской танковой дивизии. Ее возглавил руководитель отдела Челябинской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Димитрий Егоров. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в Челябинской митрополии.



Перед началом совместной молитвы бойцам напомнили о важности таинств исповеди и причастия, без которых невозможно представить духовную жизнь христианина. Свой вклад в проведение воинской Литургии внесли помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими иерей Илия Шамрай, певчие чебаркульского храма Преображения Господня и активисты молодежного объединения «Фавор».