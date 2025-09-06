В Чебаркуле с размахом прошел VI Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда — 2025»

Фестиваль продолжил традицию объединения танкистов разных поколений — от ветеранов до современных защитников Родины

В субботу, 6 сентября 2025 года, на территории 255-го межвидового полигона Центрального военного округа в городе Чебаркуле состоялся VI Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда-2025», приуроченный ко Дню танкиста (отмечается во второе воскресенье сентября). Мероприятие собрало множество участников и зрителей, среди которых ветераны, военнослужащие, энтузиасты военной техники и молодое поколение патриотов России. Мощь боевой техники, стоящей на вооружении в ВС РФ, оценил и корреспондент ИА «Первое областное».

Программа фестиваля была более чем насыщенной: зрители смогли увидеть парад боевой техники, в том числе легендарные танки Т-34 и современные Т-72Б3. Масштабные военно-исторические реконструкции позволили погрузиться в атмосферу сражений различных исторических эпох.

Участники фестиваля имели возможность осмотреть выставку стрелкового оружия, понаблюдать за показательными выступлениями по армейскому рукопашному бою. Особый интерес вызвала демонстрация огневых возможностей танка Т-72Б3, который поражал мишени боевыми боеприпасами.

«Фестиваль организован под патронажем командующего Центральным военным округом. В нем принимают участие военнослужащие не только 90-й гвардейской танковой дивизии, но и других частей округа, а также соединения Погрануправления ФСБ, ДОСААФ, военно-исторические клубы, а также предприятия Челябинской области, такие как АЗ „Урал“, ЧТЗ — Уралтрак, представляют свою технику», — рассказал координатор фестиваля Александр Ноздрачев.

Фестиваль, который в этом году прошел уже в шестой раз, продолжает традицию объединения танкистов разных поколений — от ветеранов Великой Отечественной войны до современных защитников Отечества. Событие стало настоящей визитной карточкой Уральского региона. А после того как в прошлом году на фестиваль приехало больше 15 тысяч зрителей, организаторы задумались о расширении площадей.

«Мы надеемся не только повторить успех прошлого года, но и выйти на новый уровень, возможно, в будущем сделаем наш фестиваль двухдневным», — говорит Александр Ноздрачев.

Фестиваль «Броня Танкограда» также стал важным событием для воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Множество детей и подростков, среди которых юнармейцы и кадеты, смогли своими глазами увидеть историческую технику и узнать больше о военном наследии России.

Так, челябинка Наталья Лавина-Быкова привезла на фестиваль свою первоклассницу — Алиса ныне пошла в кадетский класс:

«Мы полазили по танкам, посмотрели первый бой — все очень интересно. Здорово, что организовывают подобные мероприятия и есть возможность сюда приехать, доступность очень хорошая. Такие мероприятия, как „Броня Танкограда“, помимо прочего, помогают нам, взрослым, находить общие интересы с детьми, дают повод и возможность просто и наглядно говорить с ними о защите Родины».