В Чебаркуле простились с погибшим на Украине старшим прапорщиком Антоном Глазковым

Военнослужащий принимал участие в спецоперации

Сегодня, 26 марта, в Чебаркуле простились с Антоном Глазковым, который погиб при выполнении служебного долга в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Чебаркуля.

«Старший прапорщик Антон Глазков навсегда останется в памяти и сердцах чебаркульцев как доблестный воин до конца верный присяге, мужественно и самоотверженно служивший своему Отечеству, как патриот, отдавший свою жизнь ради мира, ради каждого из нас»,— говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале мэрии.

25 марта в Магнитогорске похоронили 19-летнего солдата Александра Бондарева, который погиб во время спецоперации на Украине. Известно, что он учился в Магнитогорском строительно-монтажном колледже, ушел в армию по призыву в конце 2020 года, затем подписал контракт.