В Чебаркуле продолжается капитальный ремонт детской больницы

Строители уже обновили второй этаж

В районной больнице Чебаркуля продолжается капитальный ремонт детского корпуса, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Второй этаж детского стационара уже принимает маленьких пациентов. Там заменили напольное покрытие, двери, облагородили стены и провели много других работ. Сейчас строители готовятся приступить к обновлению других этажей.

«Заканчивается один ремонт, начинается другой. Главное — не стоять на месте. Благодаря поддержке государства и области у нас есть возможность обновлять основу, рабочие места и отделения», — говорит главный врач районной больницы Чебаркуля Александр Локтев.

Работы ведутся в рамках программы «Развитие здравоохранения Челябинской области».