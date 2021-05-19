В Чебаркуле после жары выпал крупный град

Климатолог объяснила, что это обычное явление после высоких температур

Накануне вечером после долгой жары жители Челябинской области наконец почувствовали прохладный ветер. Не заставил себя ждать и дождь: в некоторых южноуральских городах прошел настоящий ливень. А жители Чебаркуля в социальных сетях сообщили, что у них выпал крупный град, и выложили соответствующие фото и видео в социальные сети.

«Это город Чебаркуль! У нас град! Все машины шумят!»— написал в «Инстаграме» пользователь Алексей Сидоров.

В соцсети «ВКонтакте» местные жители выложили фотографии града: размеры осадков впечатляют.

«Все машины на Карпенко, 2 орали, теперь хозяева проверяют»,— написала Ольга Яковенко.

Не обошлось и без шуток жизнерадостных горожан:

«Чебаркуль — как магнит: то град притянет, то метеорит»,— написала Татьяна Литвицкая.

Корреспонденты ИА «Первое областное» связались с климатологом, доцентом Челябинского государственного университета Екатериной Пестряковой и узнали, нормально ли это — после аномальной жары не менее впечатляющий град.

«Это правильно, град всегда выпадает после сильной жары. При высоких температурах очень сильны токи воздуха, которые достигают отрицательных температур. Точка росы (место, где холодный воздух встречается с теплым — прим. редакции) там −4, но воздух поднялся значительно выше, плюс пришел более прохладный воздух и усилил эту конвекцию»,— объяснила эксперт.

Однако наслаждаться прохладной погодой и свежестью после дождей жителям Челябинской области придется недолго: ближе к выходным в регион вернутся тридцатиградусные температуры. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.