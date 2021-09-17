В Чебаркуле полицейские нашли собаку, украденную несколько месяцев назад

Той-терьер по кличке Бродя был похищен в апреле

В Чебаркуле полицейские вернули украденного щенка 46-летней хозяйке. Той-терьер по кличке Бродя пропал в апреле, и только сейчас удалось его отыскать. Выяснилось, что похититель пристроил питомца к своим родственникам, которые несколько месяцев ухаживали за животным, рассказали в полиции.

Весной, когда Бродю украли, женщина написала заявление в полицию. Ущерб был оценен в три тысячи рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Позже местонахождение пропавшего щенка установили. В результате обыска той-терьера изъяли у жителей Миасса, которые не знали, что животное украли.

«Полицейские установили, что животное было похищено знакомым заявительницы, 30-летним жителем Чебаркуля, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе за кражи имущества», — рассказали в МО МВД «Чебаркульский».

Мужчина пристроил щенка к родственникам. Зачем так поступил, объяснить не смог, признался, что был пьян.

В полиции отметили, что за щенком ухаживали, поставили необходимые прививки и кормили. Хозяйке его вернули вместе с витаминами и лежанкой от временных хозяев.

В отношении злоумышленника избрана мера процессуального пресечения в виде обязательства о явке.