В Чебаркуле полицейские исполнили мечту ребенка стать инспектором ДПС

Детсадовец Павел вышел на дежурство вместе с сотрудниками ГАИ

Сотрудники чебаркульской Госавтоинспекции исполнили мечту пятилетнего Павла, который очень хотел стать инспетором ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Знакомство со службой началось с личной экскурсии, которую провел начальник отдела, майор полиции Александр Демидов. Павлу и его отцу показали спецсредства и приборы, которые каждый день используют в работе полицейские.

Кульминацией визита стало появление Деда Мороза, который вручил мальчику точную копию формы инспектора ДПС. Павел тут же ее примерил.

Потом юный инспектор вместе со старшим лейтенантом полиции Евгением Мухаметьевым отправился на настоящее дежурство. Он познакомился с водителями, изучил устройство патрульного автомобиля и даже поздравил горожан с Новым годом через громкоговорящее устройство, призвав соблюдать правила дорожного движения.