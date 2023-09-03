В Чебаркуле открыли подростковый центр «Космос»

Аналогичное пространство для подростков появилось и в Миассе

Сегодня, 3 сентября, в Чебаркуле Челябинской области открыли подростковый центр «Космос». Для детей оборудовали пространство для отдыха и игр, а случае, если им будет необходим совет, они смогут получить его у педагога. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По ее словам, история этого центра началась, когда однажды уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова увидела в этом помещении детей, которые коротали время в пролетах окон местного Дворца культуры. Тогда она поговорила с ребятами и поняла, что им нужное какое-то пространство, где они смогут собираться по вечерам и интересно проводить время.

«Совместно с партнерами оборудовали прекрасный центр с современной мебелью, оборудованием и настольными играми. Дети смогут дополнить его интерьер на свой вкус. Надеюсь, что пространство станет местом притяжения для детей, где они смогут отдохнуть, пообщаться с педагогом, если им понадобится поддержка наставника»,— написала Ирина Гехт.

Наставник центра — молодой человек из Челябинска, которому интересно работать с детьми и в новом формате.

По словам Ирины Гехт, сегодня подростковый центр открылся также в Миассе, в планах открыть такие пространства и в других городах области, которые будут работать совместно с модельными библиотеками, дворцами культуры и торговыми центрами.