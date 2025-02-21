В Чебаркуле открыли детский патриотический центр «Авангард»

Здесь будут проходить профильные смены и сборы для школьников со всего региона

В Чебаркуле после ремонта открылся региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Во время капитального ремонта здание центра полностью реконструировали. Здесь оборудовали пищеблок, медицинский кабинет и тренажерный зал. Установлены тренажер парашютиста и навигационный мостик, симуляторы для обучения вождению грузовых автомобилей, учебно-тренировочный комплекс «Танковая дуэль», оборудован стрелковый тир, кабинет истории вооруженных сил.

Также закуплено оборудование для проведения практических занятий по радиосвязи, управлению беспилотными летательными аппаратами и комплекты для изучения робототехники.

Во дворе центра появился стадион с футбольным полем, площадки для баскетбола и волейбола, армейская полоса препятствий, вышка для прыжков с парашютом.

«Авангард» находится рядом с 90-й гвардейской танковой дивизией, на территории которой проводятся тактические игры и учебные сборы для старшеклассников. В день открытия школьники смогли пообщаться с представителями партнеров, например Росгвардии и ФСБ.

Ежегодно «Авангард» планирует принимать 3 000 обучающихся для проведения учебных сборов и профильных смен. Для этого в центре обустроены жилые комнаты на 150 человек. Учебные сборы и профильные смены начнутся уже с апреля.