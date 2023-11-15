Жители военного поселка Каширина в Чебаркуле страдают от проблем с отоплением и другими коммунальными услугами. Заместитель губернатора области совместно с главой города Светланой Виноградовой отправились в город с рабочим визитом для решения проблем отопления, сообщает пресс-служба администрации города Чебаркуль.
«В городке образовался целый клубок проблем, который нужно поступательно распутывать. В первую очередь это вопросы неудовлетворительного состояния многоквартирных домов. Многоэтажки более 50-ти лет не видели капитального ремонта. Во-вторых — обветшание наружных тепловых систем. В третьих — несвоевременный вывоз мусора», — отметил заместитель главы региона Станислав Мошаров.
Представитель обслуживающих компаний объяснили, что мешает решению проблем. По их словам, невозможно сделать капитальный ремонт внутридомовых сетей с низким сбором платежей за коммунальные услуги, отсутствием взносов на капремонт зданий. Также большинство наружных сетей водо и теплоснабжения нуждаются в капитальном ремонте. Для капремонта труб необходимо попасть в региональную программу, что невозможно без передачи сетей в муниципалитет.
После совещания с вице-губернатором решено провести оперативный ремонт систем отопления. в дальнейшей перспективе дома должны попасть в региональную программу капремонта. соответствующее поручение Станислав Мошаров озвучил властям.
Кроме того, во время обхода города представители власти пообщались с жителями, выслушав озвученные ими проблемы, пообещав их скорейшее разрешение. Проблема с вывозом мусора была связана с отсутствием современных пластиковых баков для ТКО и недостаточным количеством спецтехники для вывоза отходов.
«Сейчас удалось решить две главные задачи: новые баки установлены, необходимая техника закуплена. Но остаются проблемы с отсутствием водителей, несмотря на высокую заработную плату, и наличие не обустроенных площадок для сбора ТКО», — рассказал представитель ЦКС Кирилл Кобзев.
По результатам встречи заместитель губернатора Челябинской области Станислав Иванович Мошаров дал ряд поручений. В заключение встречи была поставлена задача проанализировать другие имеющиеся проблемы в поселке Каширина для выстраивания долгосрочных планов по их решению.
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