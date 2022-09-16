В Чебаркуле представили нового прокурора

До этого Роберт Шамсутдинов занимал должность прокурора Еманжелинска

Сегодня, 16 сентября, в Чебаркуле появился новый прокурор. Им стал старший советник юстиции Роберт Шамсутдинов. Нового начальника коллективу представил глава регионального ведомства Карен Габриелян. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.







Роберт Шамсутдинов служит в органах более 24 лет. Работал помощником, затем заместителем прокурора Кизильского района. С 2004 по 2012 год — прокурор Чесменского района, с 2012 года занимал аналогичную должность в Еманжелинске.

Напомним, ранее в Кыштыме тоже назначили нового руководителя надзорного ведомства. Там прокурором стал Алексей Ковалев.