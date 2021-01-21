В Чебаркуле халатность при обслуживании аварийного общежития вылилась в уголовное дело

Председатель СК России поручил разобраться в проблеме

В Челябинской области следователи заинтересовались жалобами граждан на то, что должностными лицами органов местного самоуправления и управляющей компании не принимаются меры по ремонту и обслуживанию общежития в Чебаркуле. После доследственной проверки возбуждено уголовное дело о халатности.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, управляющей компании и приняты необходимые меры для восстановления нарушенных прав жильцов», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Жильцы дома 7 по улице Электростальская жалуются на аварийность здания уже несколько лет. По их словам, сыпется фундамент дома, протекают трубы в подвале, потолки в дырах, в сезон дождей их постоянно топит, а зимой люди замерзают.

Общежитие построено в 1968 году, согласно экспертизе, которую провела местная администрация, дом подлежит ремонту. Однако независимые эксперты выявили, что общий износ здания составляет 74,37%.

Накануне в администрации Чебаркуля прошло совещание по данному дому. Ранее регион выделил более трех миллионов рублей на ремонт общежития, однако жильцы требуют расселения. С результатами независимой экспертизы им рекомендовали обратиться в межведомственную комиссию администрации Чебаркуля.

«В случае признания жилого дома аварийным региональная субсидия будет возвращена в областной бюджет, так как дома, признанные аварийными, капитальному ремонту не подлежат. После завершения совещания собственники оставили заявление для рассмотрения вопроса межведомственной комиссией. В свою очередь, чтобы помочь собственникам, администрация решила актуализировать информацию о проживающих гражданах в доме», — сообщили в пресс-службе администрации Чебаркуля.

Кроме того, принято решение привлечь МУП «Канализационное хозяйство» к обслуживанию данного дома с внесением изменений в деятельность предприятия.