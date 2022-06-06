В Чебаркуле без разрешения сливали сточные воды в курортной зоне

Действия коммунальщиков угрожали чистоте озера Табанкуль

Чебаркульское МУП «Канализационное хозяйство» сбрасывало сточные воды в озеро Табанкуль без разрешения на данные работы. Суд по иску природоохранного прокурора обязал коммунальщиков устранить нарушение, которое может привести к загрязнению водоема. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила прокуратура Челябинской области.

В прокуратуре уточнили, что МУП «Канализационное хозяйство» эксплуатирует очистные сооружения курортной зоны города Чебаркуля, расположенные на озере Табанкуль. В обход требований закона предприятие сбрасывало в озеро сточные воды, не имея разрешения от министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области на использование водного объекта. По мнению прокуратуры, это не только нарушало права курортников и местных жителей, но и создавало экологическую угрозу для озера.

«В этой связи Челябинский природоохранный прокурор обратился в суд с иском к МУП „Канализационное хозяйство“ с требованием оформить разрешение на пользование водным объектом. Решением Чебаркульского городского суда, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда, требования прокурора удовлетворены», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в 2019 году губернатор Алексей Текслер потребовал принять очистные сооружения курорта «Кисегач» на озере Табанкуль в муниципальную собственность и провести их реконструкцию. Губернатор также поручил провести инвентаризацию объектов курорта и модернизировать инженерные сети.

ИА «Первое областное» направило запрос в министерство строительства и инфраструктуры дорожного хозяйства Челябинской области о ходе исполнения поручений губернатора.