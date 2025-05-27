В Чебаркуле автомобиль осужденного передали военным

Водитель повторно сел за руль пьяным

Судебные приставы Чебаркуля передали военным очередной автомобиль, конфискованный у нарушителя правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

В декабре 2019 года житель Чебаркуля был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав почти на два года за управление автомобилем в нетрезвом виде.

«Зная о том, что срок административного наказания не истек, мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения. Но был остановлен сотрудниками ДПС», — отмечают в пресс-службе.

Свою вину в суде нарушитель признал. Ему назначили 360 часов обязательной отработки, а машину Chevrolet Aveo конфисковали как средство совершения преступления и передали в собственность государства. Позже машину передали военным.

Также гражданин лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев.

Ранее военным передали машины, которые были конфискованы в Верхнеуральске, Чебаркуле и Магнитогорске.