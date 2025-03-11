В Чебаркуле 12‑летнему сыну участника СВО подарили ступенькоход

Благодаря поддержке губернатора мальчик с ОВЗ сможет чаще бывать на улице

В Чебаркуле 12-летний мальчик, сын участника специальной военной операции, получил мобильный гусеничный подъемник — ступенькоход, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Мальчик, прикованный к инвалидной коляске из-за спинально-мышечной атрофии, сам обратился за помощью на прямую линию президента. Семья живет на втором этаже многоквартирного дома. Маме приходится самостоятельно выносить сына из дома на руках.

«Мы с мамой уже несколько лет не можем добиться пандуса в наш подъезд. Так как я не могу ходить самостоятельно, а мой папа — военнослужащий, участник СВО, он постоянно на работе, маме приходится выносить меня вместе с коляской на своих руках на улицу. Часто не получается выходить, но мне так хочется больше гулять», — делится мальчик.

По поручению губернатора Алексея Текслера министерство социальных отношений Челябинской области приобрело механизм, позволяющий решить проблему.

«Все обращения участников специальной военной операции министерство держит на особом контроле. Совместно с главным бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области, министерством здравоохранения, управлением социальной защиты Чебаркульского городского округа, а также родителями было принято единственное в данном случае решение о приобретении мобильного подъемного устройства, которое поможет значительно повысить качество жизни семьи с ребенком-инвалидом», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Мама мальчика уже опробовала ступенькоход, и теперь семья может свободно выходить на прогулки.