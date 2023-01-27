В частном секторе Златоуста убрали с обочины брошенные цинковые гробы

На странную находку пожаловались местные жители

Мэрия Златоуста расчистила свалку цинковых гробов на обочине по 4-й Нагорной улице. Горожане рассказали в соцсетях, что на обочине лежат три брошенных гроба: два открытых и один закрытый. Факт подтвердили в пресс-службе администрации городского округа.



Как гробы оказались у дороги — выясняют полицейские. В администрации отмечают, что к ним официальных жалоб не поступало, информацию о прецеденте узнали из соцсетей.

Было ли что-то в закрытом гробу, в мэрии не уточняют. ГУ МВД по Челябинской области также пока не дало комментария об этом.