В частном секторе Коркино отсыпят проблемные участки дорог

Решение принято благодаря фестивалю «Челябинская область — большая семья»

После обращений жителей Коркино в общественную приемную губернатора на фестивале «Челябинская область — большая семья» власти приняли решение о начале отсыпки дорог в частном секторе. В порядок приведут проблемные участки, пишет издание «Горняцкая правда».

Старт работ намечен на следующую неделю. Планируется отсыпка дорог в частном секторе с использованием 1800 кубометров материала. Это будет второй этап благоустройства после уже выполненных работ объемом 1000 кубометров.

Глава округа Александр Орел подчеркнул особую актуальность вопроса.

«Состояние дорог — самая частая тема, поднимаемая в обращениях и сообщениях наших жителей. Ведем планомерную работу в этом направлении, привлекая различные ресурсы. И это не только средства местного бюджета, но и благотворительная помощь предприятий»,— сказал он.

Приоритеты в выборе участков для отсыпки будут определяться совместно с жителями и Общественным советом по благоустройству. Уже сейчас собрано несколько десятков заявок от населения. Власти призывают жителей к активному участию в процессе благоустройства.