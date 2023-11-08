В частном секторе Копейска жители на свои деньги отсыпали разбитую дорогу

Мэрия обратила внимание на проблему после резонанса в соцсетях

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В копейском поселке Кадровик местные жители скинулись на покупку 20 тонн горелика, чтобы отсыпать огромную лужу на своей улице. По словам горожан, на такой шаг их подтолкнуло плохое содержание дорог местной администрацией, передает корреспондент ИА «Первое областное».

О проблеме Кадровика рассказала в социальных сетях Елена Климчук. Улицу Полярную, по которой она постоянно передвигается, перекрыла огромная лужа, образовавшаяся из-за глубокой выбоины в дороге.

«Здесь сантиметров 50 глубина. Если бы сама на машине не проезжала, не говорила бы. Некоторые машины даже застревают. Просто встают в середине лужи, и все. И так вообще-то везде, по всему Кадровику», — рассказала женщина.

Елена Климчук также сообщила, что днем 7 ноября в поселок заезжал грейдер, который частично сровнял выбоины. Кроме того, на въезде в поселок и в центре него два коротких участка грунтовой дороги отсыпали асфальтовой срезкой. Жители считают, что такого ремонта хватит примерно на неделю.

«Все это выбьет, и будет как раньше», — уверены они.

Потеряв надежду и терпение, вечером того же дня кадровичане заказали два десятитонных самосвала с гореликом (пустой обожженной породой, образующейся при добыче угля) и собственноручно засыпали им лужу на Полярной, где тонули машины.

После того как соответствующее видео появилось в интернете, на проблему горожан отреагировала мэрия Копейска. Там сообщили, что городская служба заказчика направила заявку в подрядную организацию на частичную отсыпку ям и выбоин на улицах Кадровика несжимаемым материалом.

«Работы будут выполнены в ближайшее время, при наступлении благоприятных погодных условий», — заверили в администрации округа.

Редакция ИА «Первое областное» направила в пресс-службу Копейского ГО официальный запрос с просьбой сообщить, в каком объеме будет выполнен ремонт дорог в поселке Кадровик.