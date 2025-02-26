Челябинская область направит еще 18 млрд рублей на социально значимые расходы

Деньги пойдут на поддержку семей участников СВО и выплату премии «Семейное счастье»

Комитет по бюджету и налогам ЗСО рекомендует направить еще 17,8 милларда рублей из бюджета Челябинской области на социально значимые расходы, сообщает пресс-служба областного парламента.

«Дополнительное финансирование пойдет на решение первоочередных и социально значимых вопросов местного значения, своевременную выплату зарплаты работникам бюджетной сферы, социальную поддержку участников СВО и их семей, выплаты супружеским парам в связи с вручением знака отличия „Семейное счастье“», — рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Олег Гербер.

Также предусмотрены средства на компенсацию затрат сельхозпредприятий при модернизации объектов АПК, на лекарственное обеспечение, развитие спорта, а также на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Заксобрания области.