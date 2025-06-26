В бюджет Челябинской области поступило 19,5 млн рублей на ремонт автодорог

Еще полмиллиона добавлено на обеспечение деятельности учреждений соцобслуживания

Депутаты Заксобрания Челябинской области внесли корректировки в региональный бюджет. Поправки потребовались в связи с уточнением объемов безвозмездных поступлений и перераспределением отдельных направлений расходов, сообщает пресс-служба ЗСО.

Так, в областной бюджет включены безвозмездные поступления в сумме 20 миллионов 326,9 тысячи рублей. Из них 19 миллионов 466,8 тысячи направят на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 500,1 тысячи — на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания, 360 тысяч рублей — на организацию мероприятий в сфере культуры.

Также в новой редакции областного бюджета предусматривается корректировка отдельных направлений расходов областной казны. В том числе 720 миллионов рублей будет направлено на обеспечение граждан лекарственными препаратами, медпомощью, проведение капремонта для увеличения коечного фонда, приобретение медоборудования и основных средств в областных государственных медицинских учреждениях. На реализацию отдельных мероприятий в сфере социальной политики, в том числе оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с увеличением численности получателей, направят 512,1 миллиона рублей; почти 300 миллионов — на культуру: проведение культурно-массовых мероприятий, ремонты, разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования для областных и муниципальных учреждений культуры. На реализацию мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» предусмотрено 292,9 миллиона, на оказание мер соцподдержки обучающимся областных, федеральных и частных образовательных организаций, члены семей которых являются участниками спецоперации, — 181,65 миллиона рублей.



Уточненный бюджет Челябинской области составляет по доходам 307 миллиардов 571 миллион 874,1 тысячи рублей, по расходам — 379 миллиардов 609 миллионов 848,8 тысячи; дефицит остается на уровне 72 миллиардов 37 миллионов 974,7 тысячи рублей.