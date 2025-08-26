В Бурятии прошел чемпионат по метанию мобильных телефонов

﻿Участники состязания бросали старые телефоны, соревнуясь за главный приз — новый смартфон

В Улан-Удэ состоялся необычный чемпионат по метанию мобильников, который привлек внимание местных жителей и гостей города, рассказывает arigus.tv. Соревнования прошли в рамках субботнего праздника «Большой семейный пикник» и стали настоящим зрелищем для всех участников.

Участники состязания бросали старые телефоны, соревнуясь за главный приз — новый смартфон. Чемпионат стал отличной возможностью не только посоревноваться, но и поразвлечься, ведь метание мобильников — это не стандартный вид спорта. Участники делились своими впечатлениями о соревнованиях, отмечая, что бросать телефоны было удивительно весело.

«Бросать было очень необычно. Это не стандартный бросок, и то, что сам телефон имеет свою плоскость, в вес, — необычно», — поделился впечатлениями Дмитрий Мантылков, один из участников чемпионата.

Соревнования проходили по установленным правилам. Участники должны были бросать телефоны только с нижней точки, чтобы обеспечить безопасность зрителей. Судьи фиксировали место приземления каждого телефона, а наилучший результат определялся по дальности броска.

Рекорд чемпионата был установлен на отметке 28 метров, что стало настоящим достижением.

«Телефон тяжелый, очень. Прямо кирпич такой огромный», — отметил Вячеслав Марачев, инструктор центра физкультурно-массовых работ города Улан-Удэ.

В результате соревнований тройка победителей была награждена сертификатами и ценными призами. Главный приз — новый смартфон — завоевал Игорь Сутырин, который, по словам организаторов, продемонстрировал отличные навыки метания.

Автор: Алиса Шакирова